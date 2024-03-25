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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بين مفتوح ومحتشم.. عبايات إلهام شاهين في رمضان تثير الجدل.. شاهد

صدى البلد

تنشر الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا  جديدة لها برمضان أثناء تواجدها بسحور وإفطار رمضان بأماكن مختلفة.

وتظهر إلهام شاهين من أول رمضان بعبايات بتصميمات مختلفة منها القفطان أو غيرها وكانت أول إطلالة مثيرة للجدل بعباية مفتوحة ونسقت عليها فستاناً مكشوف الصدر مع اكسسوارات أنيقة بقلعة صلاح الدين.

 

وظهرت إلهام شاهين بعدها بإطلالة رمضانية بعباية مفتوحة ونسقت عليها بنطلون أسود وقميص من نفس اللون .

 

ومن الناحية الجمالية نسقت، إلهام شاهين مكياجاً هادئاً وبسيطاً مناسباً لإطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها.

 

كما تألقت إلهام شاهين بإطلالة مثيرة للجدل بعباية بيضاء  مفتوحة وأنيقة ونسقت عليها بنطلون مع اكسسوارات أنيقة.

ومن الناحية الجمالية نسقت، إلهام شاهين مكياجاً هادئاً وبسيطاً مناسباً لإطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت بإسدال شعرها 

إطلالة رمضان إلهام شاهين اطلالة مثيرة للجدل عباية عبايات قفطان مكشوف الصدر

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