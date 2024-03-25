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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ستقضي على Apple Watch..اعرف سعر ومواصفات ساعة هواوي الجديدة 

ستقضي على Apple Watch..اعرف
ستقضي على Apple Watch..اعرف سعر ومواصفات ساعة هواوي الجديدة 

هواوي تطلق رسميًا سوار Band 9، الجيل الأحدث من سلسلة أجهزة تعقب اللياقة البدنية الشهيرة.

استنادًا إلى التصميم الراسخ لسابقه، يوفر جهاز Band 9 الميزات الأساسية التي يعتمد عليها المستخدمون في جهاز اللياقة البدنية القابل للارتداء. دعونا نتعمق في التفاصيل هنا.

 

مواصفات Huawei Band 9

 

يحافظ جهاز Huawei Band 9 على عامل الشكل المستطيل العملي لسلفه مع شاشة مستديرة وزر جانبي مناسب. كما أنه يتميز بخفة وزنه ونحافته حيث يبلغ وزنه 14 جرامًا فقط وبسمك 8.9 مم.

تحتوي على شاشة AMOLED بحجم 1.47 بوصة للتفاعلات وهي مقاومة للماء حتى 5ATM. تقدم هواوي خمسة خيارات للألوان لسوار Band 9. يمكنك الحصول عليه باللون الأزرق الكهربائي، والوردي الفاتح، والأصفر الليموني، والأبيض الرملي، والأسود النجمي. بالإضافة إلى ذلك، تقول هواوي إن جهاز Band 9 يحتوي على حزام مطاط فلورويلاستومر ناعم ومحسن أكثر لطفًا على البشرة، بينما يوجد حزام من النايلون المنسوج للنسخة الزرقاء.

لمحبي الصحة والعافية، يتوفر أكثر من 100 وضع رياضي على جهاز Band 9. بالإضافة إلى ذلك، تعد ميزة Huawei TruSleep 4.0 بتتبع شامل للنوم، حيث توفر للمستخدمين بيانات مفصلة عن مراحل النوم وكفاءته.

تدعي هواوي أن عمر البطارية يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي و 9 أيام في الاستخدام الأقصى. شحن السوار سريع بما فيه الكفاية حيث أن الشحن السريع لمدة 45 دقيقة يعيد شحن البطارية بالكامل.

يستخدم الجهاز تقنية Bluetooth 5.3 للاتصال وهو متوافق مع كل من هواتف Android (إصدار Android 9.0 وما فوق) وأجهزة iPhone (إصدار iOS 11 وما بعد). يمكنك عرض جميع المقاييس والاحصائيات الصحية الخاصة بك في تطبيق Huawei Health.

بدأت هواوي الطلب المسبق على سوار Band 9 في ماليزيا، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار الرسمية بعد. يمكننا أن نتوقع من الشركة الكشف عن تفاصيل الأسعار قريبًا.

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