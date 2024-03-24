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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بنصف سعر سامسونج .. أرخص موبايل Nokia في مصر بإمكانيات ممتازة

بنصف سعر موبايل سامسونج..أرخص
بنصف سعر موبايل سامسونج..أرخص موبايل نوكيا في مصر بإمكانيات

في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، تبحث الكثير من الناس عن هاتف ذكي بسعر مناسب وإمكانيات جيدة.

نوكيا 2.4 هو أحد أفضل الخيارات المتاحة في السوق المصري حاليًا، حيث يتميز بسعره المنخفض وإمكانياته الممتازة.

المواصفات:

• السعر: 6700 جنيه مصري

• الشاشة: 6.5 بوصة HD+

• المعالج: MediaTek Helio P22

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 3 جيجابايت

• سعة التخزين: 64 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل

• البطارية: 4500 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 10

 

مميزات:

 

• سعر منخفض: يعتبر Nokia 2.4 أحد أرخص الهواتف الذكية في مصر، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأصحاب الميزانيات المحدودة.

• بطارية قوية: تتميز بطارية Nokia 2.4 بسعة 4500 مللي أمبير، مما يجعلها تدوم لفترة طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

• شاشة كبيرة: تأتي Nokia 2.4 بشاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة، مما يجعلها مناسبة لمشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو.

• معالج ثماني النواة: يتميز Nokia 2.4 بمعالج ثماني النواة، مما يجعله سريعًا وفعالًا.

 

عيوب:

 

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) صغيرة: تأتي Nokia 2.4 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت، مما قد يجعلها بطيئة في بعض الأحيان.

• سعة تخزين صغيرة: تأتي Nokia 2.4 بسعة تخزين 64 جيجابايت، مما قد لا يكون كافيًا لبعض المستخدمين.

• كاميرا متوسطة: كاميرا Nokia 2.4 جيدة، ولكن ليست ممتازة.

يعتبر Nokia 2.4 خيارًا ممتازًا لأصحاب الميزانيات المحدودة الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب وإمكانيات جيدة.

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