سعرهم لقطة.. أرخص موبايلات سامسونج في مصر حاليا

مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد البحث عن أفضل العروض والخصومات على الأجهزة الإلكترونية، ومنها الهواتف الذكية. وإذا كنت تبحث عن أرخص هاتف من سامسونج في رمضان 2024، إليك بعض الخيارات:
1. Samsung Galaxy A04e:
• السعر: 4800 جنيه مصري
• المواصفات:
• شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة
• كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل
• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل
• معالج ثماني النواة
• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت
• سعة تخزين داخلية 32 جيجابايت
• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير
• نظام تشغيل Android 12
2. Samsung Galaxy M13:
• السعر: 5500 جنيه مصري
• المواصفات:
• شاشة LCD بحجم 6.6 بوصة
• كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل
• كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل
• معالج ثماني النواة
• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت
• سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت
• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير
• نظام تشغيل Android 12
نصائح لشراء هاتف ذكي في رمضان 2024:
• حدد ميزانيتك قبل البدء في البحث عن هاتف جديد.
• قارن بين المواصفات والأسعار بين مختلف الهواتف قبل اتخاذ قرار الشراء.
• تأكد من قراءة مراجعات المستخدمين للتعرف على تجاربهم مع الهاتف قبل شرائه.
• ابحث عن العروض والخصومات التي تقدمها المتاجر المختلفة خلال شهر رمضان.
ملاحظة: قد تختلف الأسعار حسب المتجر والعروض المتاحة.