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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحث عن مصادر بديلة للتزود بالأسلحة.. سبب تأجيل الاحتلال اقتحام رفح

سبب تأجيل اقتحام
سبب تأجيل اقتحام رفح الفلسطينية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن تل أبيب تبحث عن مصادر بديلة للحصول على الأسلحة خشية أن تؤثر مسألة اقتحام رفح على الدعم العسكري الأمريكي؛ حسبما نقلت وسائل الإعلام المختلفة.


وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن مفاوضات الهدنة وصلت لطريق مسدود بسبب مطالب حماس.

وأكد بنيامين نتنياهو،  أمس الاحد، أن الجيش الإسرائيلي سينفذ غزوه لرفح، قائلا إنه "لا يمكن هزيمة الشر المطلق من خلال تركه وحده هناك".

وجاء ذلك خلال احتفال نتنياهو ، بعطلة بوريم اليهودية مع ضباط من كتيبة إيريز التابعة للشرطة العسكرية، قائلا لهم: "سندخل رفح ونحقق النصر المطلق.. لقد قضينا على هامان وسنقضي على [زعيم حماس في غزة يحيى] السنوار."

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم،  أن حماس ترفض بقاء قوات إسرائيلية في غزة خلال الهدنة؛ حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وقال مسئول إسرائيلي لهيئة البث: "وافقنا على دفع أثمان باهظة في المفاوضات الأخيرة بالدوحة".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل وافقت على الإفراج عن 7 أسرى محكومين بالمؤبد مقابل كل جندية

الجيش الإسرائيلي الدعم العسكري بنيامين نتنياهو زعيم حماس

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