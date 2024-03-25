تطورات جديدة بشأن إصابة إمام عاشور

أكد مراسل قناة "أون تايم سبورتس" أن إمام عاشور، لاعب وسط المنتخب الوطني والنادي الأهلي، سيعود إلى الملاعب بعد مرور أقل من 4 أشهر، وذلك بناءً على تصريحات الأطباء المشرفين على حالته بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة على مستوى الكتف، بعد إصابته في ودية نيوزيلاندا ببطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح المراسل في تصريحاته التلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" أن إصابة عاشور كانت أقل قوة من تلك التي تعرض لها رضا سليم جناح الأهلي ومحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي.

وأشار إلى أن فترة التعافي والنقاهة الخاصة بـ إمام عاشور ستكون ما بين شهرين إلى 3 أشهر، مع تأكيد جميع الأطباء المشرفين على حالته على عودته للملاعب في فترة أقل من 4 أشهر.