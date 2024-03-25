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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضحايا ودمار هائل في أعقاب زلزال عنيف ضرب بابوا غينيا |فيديو

زلزال بابوا غينيا
زلزال بابوا غينيا الجديدة

ذكرت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة وأستراليا، اليوم الاثنين، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال عنيف ضرب بابوا غينيا الجديدة أمس الأحد.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أمس الأحد، إن الزلزال ضرب منطقة إيست سيبيك النائية في شمال البلاد على عمق 65 كيلومتراً.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضحت صحيفة بابوا غينيا الجديدة بوست كوريير المحلية، اليوم الاثنين، أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم مع أنباء عن انهيار منازل وجسور.

وصرح آلان بيرد حاكم منطقة إيست سيبيك لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الاثنين، بأن السلطات الإقليمية قدرت بشكل مبدئي تعرض 1000 منزل للتدمير جراء الزلزال الذي ضرب منطقة منكوبة بالفعل بسبب الفيضانات.

وقد أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، أمس الأحد، أن زلزالا بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال بابوا غينيا الجديدة.

وقال مركز الإنذار من أمواج المد العاتية في المحيط الهادئ، إنه "لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي" بسبب الزلزال الذي وقع على عمق يناهز 35 كلم".

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن "الزلزال الملحوظ" وقع على بعد حوالي 88 كلم جنوب غرب ويواك، وهي بلدة يسكنها 25 ألف شخص، وتعد عاصمة مقاطعة إيست سيبيك في بابوا غينيا الجديدة، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

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