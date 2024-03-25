مانشستر سيتي يتلقي صدمتين قبل مباراتي ريال مدريد وآرسنال

تعرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضربتين مؤلمتين خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس، حيث أُصيب لاعبيه البارزين بإصابات قبل مواجهتين مهمتين.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، ثم يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 9 أبريل.

تعرّض الظهير الإنجليزي كايل ووكر لإصابة في أربطة الكاحل خلال مباراة منتخب إنجلترا ضد البرازيل، دون تحديد مدة غيابه.

وتعرّض اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو لإصابة في القدم خلال تدريبات منتخب بلاده وسيغيب عن مواجهة سلوفينيا.