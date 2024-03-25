ملك الأردن يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للحد من الكارثة الإنسانية بغزة

أكد الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن خلال لقائه الأمين العام لـ الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه لا بد من ضرورة التحرك الفوري والعاجل للمجتمع الدولي للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وقال عبدالله الثاني بن الحسين، أنه نبذل قصارى جهدنا لإيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق المتاحة برا وجوا إلى سكان غزة, مؤكدا أنه يتم تنسيق مكثف مع مختلف المنظمات الأممية وكثير من دول العالم لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

وتابع ملك الأردن، أنه لا بد من ضرورة مواصلة دعم وكالة أونروا لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي بقطاع غزة، إضافة إلى أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري ودائم وتمكين سكانها من العودة إلى بيوتهم.

وأشار عبدالله الثاني بن الحسين إلى رفض الأردن تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ويحذر من عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين