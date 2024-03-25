حتى لا يزول ثواب صيامك.. واعظ بالأزهر يحذر من الاحتكار وتطفيف المكيال

قال الشيخ السيد مرعي، الواعظ بالأزهر الشريف، إن المطففين والمحتكرين لهم عذاب شديد من عند الله، كما قال الله (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ).

وأضاف السيد مرعي، في فيديو لصدى البلد، أنه من أجل ذلك أرسل الله تعالى نبيه شعيب عليه السلام إلى قومه الذين يطففون في المكيال والميزان، فقال لهم (فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا).

وتابع: وكذلك ويل للمحتكرين، كما قال النبي في الحديث الشريف (لا يحتكر إلا خاطئ) أي عاص آثم، يستحق العقاب من الله عزوجل، لأنه ارتكب فعلا محرما عن عمد وقصد.

وأشار إلى أن الاحتكار هو تخزين مال أو منفعة مع شدة حاجة الناس إليها حتى يرتفع الثمن، والاحتكار محرم لكل أنواعه لحصول الضرر على المجتمع.

ويقول النبي الكريم عن المحتكر (المحتكر ملعون والجالب مرزوق) وكذلك ورد في الحديث (من احتكر عن المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس).