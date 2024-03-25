ننشر نص أقوال مجري التحريات في محاولة خطف حبيبة الشماع.. مستندات

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال مجري التحريات في واقعة محاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وكشف أمر الاحالة، أن النيابة العامة اتهمت، محمود هاشم ٣٤ عام سائق مقيم شارع أحمد خيرة أوسيم، لأنه في يوم، ٢١ فبراير 2024، بدائرة قسم الشروق - محافظة القاهرة، شرع في خطف المجني عليها حبيبة عدلي الشماع، بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارته ل توصيلها لوجهتها أغلق نوافذ السيارة، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مكنة المجني عليها من القفز من السيارة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم أنه حاز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش " وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

حبيبة الشماع

وأكد، الشاهد الأول، عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد ، ٣٣ سنة ، أخصائي تربية خاصة، أنه حال استقلاله إحدى السيارات بجوار قائدها بطريق السويس بدائرة القسم متجهاً إلى منطقة مدينة نصر ، و قبيل محطة تحصيل الرسوم بحوالي مائة متر أبصر المجنى عليها وقفزت من إحدى السيارات.

وأكد الشاهد الأول في أمر الإحالة، أنه أمر قائد السيارة التي يستقلها بالتوقف وأسرع لنجدتها فوجدها مصابة إصابات جسيمة ، وبسؤالها عن تفصيلات ما حدث تلفظت بعبارة " أوبر كان بيخطفني".

وكشف أمر الإحالة عن شهادة والدة المجني عليها، دينا إسماعيل، بأن نحلتها استقلت سيارة تحمل لوحات معدنية رقم " ف ص ٦٤١١ " من خلال تطبيق النقل الذكي " أوبر " قيادة المتهم لتوصيلها من محل سكنها إلى منطقة التجمع ، و وبعدها ارتفع صوت مشغل الموسيقى بالسيارة ، فطلبت من المتهم خفض الصوت إلا أنه لم يستجب ، و افصحت لها عن ارتيابها في أمره إلا أنها ستكمل الرحلة رفقته على أن تبلغها فور وصولها ، ثم تلقت نبأ الحادث من إحدى صديقات المجني عليها ، وأفادت بتحصلها على بيانات السيارة من خلال الاطلاع على حساب نجلتها بتطبيق "أوبر" و قدمت صور منقطة من التطبيق تشمل بيانات رحلة والسيارة و اسم قائدها .

وأوضح مجري التحريات، عمرو أشرف ضابط مباحث قسم شرطة الشروق، أن تحرياته أسفرت عن أن المجنى عليها كانت تستقل سيارة عبر تطبيق النقل الذكي " أوبر " تعمل لوحات معدنية رقم ف ص ١٤١١ قيادة المتهم.