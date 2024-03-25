عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر نص أقوال مجري التحريات في محاولة خطف حبيبة الشماع.. مستندات

صدى البلد

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال مجري التحريات في واقعة محاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وكشف أمر الاحالة، أن النيابة العامة اتهمت، محمود هاشم ٣٤ عام سائق مقيم شارع أحمد خيرة أوسيم، لأنه في يوم، ٢١ فبراير 2024، بدائرة قسم الشروق - محافظة القاهرة، شرع في خطف المجني عليها حبيبة  عدلي الشماع، بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارته ل توصيلها لوجهتها أغلق نوافذ السيارة، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مكنة المجني عليها من القفز من السيارة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم أنه حاز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش " وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

حبيبة الشماع 

وأكد، الشاهد الأول، عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد ، ٣٣ سنة ، أخصائي تربية خاصة، أنه حال استقلاله إحدى السيارات بجوار قائدها بطريق السويس بدائرة القسم متجهاً إلى منطقة مدينة نصر ، و قبيل محطة تحصيل الرسوم بحوالي مائة متر أبصر المجنى عليها وقفزت من إحدى السيارات.

وأكد الشاهد الأول في أمر الإحالة، أنه أمر  قائد السيارة التي يستقلها بالتوقف وأسرع لنجدتها فوجدها مصابة إصابات جسيمة ، وبسؤالها عن تفصيلات ما حدث تلفظت بعبارة " أوبر كان بيخطفني".

وكشف أمر الإحالة عن شهادة والدة المجني عليها، دينا إسماعيل، بأن نحلتها استقلت سيارة تحمل لوحات معدنية رقم " ف ص ٦٤١١ " من خلال تطبيق النقل الذكي " أوبر " قيادة المتهم لتوصيلها من محل سكنها إلى منطقة التجمع ، و وبعدها ارتفع صوت مشغل الموسيقى بالسيارة ، فطلبت من المتهم خفض الصوت إلا أنه لم يستجب ، و افصحت لها عن ارتيابها في أمره إلا أنها ستكمل الرحلة رفقته على أن تبلغها فور وصولها ، ثم تلقت نبأ الحادث من إحدى صديقات المجني عليها ، وأفادت بتحصلها على بيانات السيارة من خلال الاطلاع على حساب نجلتها بتطبيق "أوبر" و قدمت صور منقطة من التطبيق تشمل بيانات رحلة والسيارة و اسم قائدها .

وأوضح مجري التحريات،  عمرو أشرف ضابط مباحث قسم شرطة الشروق، أن تحرياته  أسفرت عن أن المجنى عليها كانت تستقل سيارة عبر تطبيق النقل الذكي " أوبر " تعمل لوحات معدنية رقم ف ص ١٤١١ قيادة المتهم.

حبيبة الشماع السويس حبيبة الشماع فتاة الشروق خطف المجني عليها خطف المجني قسم شرطة الشروق قسم الشروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بقـ ـتل نجل لاعب الزمالك السابق لجلسة 28 أبريل

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

مرتضى منصور في المحكمة بعد قليل بسبب موظفة

أسعار الذهب.. عقوبة قاسية لتجار الأصفر في السوق

حظر النقاب في المدارس.. قرار عاجل من المحكمة بعد قليل

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق الموازية

حبس 3 تجار في السوق الموازية لاتهامهم بغسل 50 مليون جنيه

تجديد حبس موظف بشركة استولى على 185 ألف جنيه

ترشيحاتنا

مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن لقرار يُطالب بوقف إطلاق النار في غزة

الفارس الشهم 3.. الإمارات والأردن يسقطان 22 طنا من المساعدات على غزة

تراجع أسعار السيارات 15%| اعرف الوقت المناسب للشراء.. وشوف سيارة أحلامك بقت بكام؟

تجارة ودراسات عليا الطفولة عين شمس تحتفلان بذوي الاحتياجات ووالداتهم بمناسبة عيد الأم

أول تعليق من حماس على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار

مفتي الجمهورية يكشف حكم صيام وصلاة المرأة غير المحجبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

دورات الإنتاج منتظمة.. بماذا ردت الحكومة على انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب في نفوقها؟

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

جيبة قصيرة .. داليا مصطفى تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

فيديو

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ