أمريكا تمتنع عن التصويت بمجلس الأمن.. ونتنياهو يهدد بإلغاء سفر الوفد الإسرائيلي لواشنطن

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بعدم السماح بسفر الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، بعد امتناع واشنطن عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وللمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة لم تستخدم الإدارة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار.

من جانبه، رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على كلام نتنياهو بشأن قرار مجلس الأمن الدولي قائلا: "إن بيان نتنياهو المتحدي ضد الأمريكيين هو محاولة أخرى مثيرة للشفقة ومحزنة لصرف الانتباه عن قانون التجنيد على حساب علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة".

وأضاف: هذا تصرف غير مسؤول مثير للقلق من رئيس حكومة فقدها".

يأتي قرار نتنياهو على خلفية إعلان الأمريكيين في وقت سابق اليوم لوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أنهم يعتزمون السماح بتمرير قرارين منفصلين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القتال في غزة، والآخر يطالب بالإفراج عن الأسرى – دون أي صلة أو شرط بينهما.

والاقتراح الذي تم مناقشته قدمته إلى مجلس الأمن 10 دول ليست أعضاء في المجلس، وهي الجزائر والإكوادور وغويانا واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الشمالية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا.

وطالبوا في الاقتراح الذي قدموه بوقف إطلاق النار لمدة شهر رمضان وإطلاق سراح الأسرى. كما أكدوا في الاقتراح على الحاجة الملحة لتقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى غزة.

في الأسبوع الماضي، تحدث نتنياهو والرئيس جو بايدن بعد حوالي شهر من عدم التحدث. وذكر الإعلان الرسمي للبيت الأبيض أن الرئيس كرر ضرورة هزيمة حماس لكنه أعرب لنتنياهو عن "قلقه العميق بشأن عملية برية واسعة النطاق في رفح".

كما أكدا أن إسرائيل سترسل فريقا إلى واشنطن لمناقشة الهدف التالي للحرب و"تبادل وجهات النظر ومناقشة طرق بديلة للتركيز على العناصر الأساسية لحماس حتى تظل الحدود بين مصر وغزة آمنة بدون عملية في رفح."