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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقت.ل شخص في القليوبية لجلسة 28 أبريل للمرافعة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة نقاش لإتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك آثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة الخصوص لجلسه يوم 28 أبريل للمرافعة.
 

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٣٥٧٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ٢٤١٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، بإتهام "يحي ح أ" ۲۷ سنة - نقاش ومقيم بشارع أبو سعدة الخصوص، لأنه في يوم ٢٧/ ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه اسلام سمير أحمد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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