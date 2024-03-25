أمريكا تكشف سبب عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بشأن غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة اختارت الامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن لأنه لا يدين عملية حماس في 7 أكتوبر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "نريد أن نرى وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة يقترن بالإفراج عن الرهائن وقرار مجلس الأمن يتناسب مع سياستنا".

وأشار ميلر إلى أنه من المفاجئ والمؤسف قرار الوفد الإسرائيلي بعدم الحضور للولايات المتحدة عقب تصويت مجلس الأمن.

وقال: "نأمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة والإفراج عن الرهائن عبر المفاوضات في المستقبل القريب".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن لم تصل إلى أي نتيجة تشير إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية لـ غزة.

وأقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بموافقة غالبية الأعضاء.

وطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرين لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.