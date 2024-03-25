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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 15.. سمية الخشاب تهرب محمد رضوان

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 15 تطور جديد فى الأحداث حيث خطف مهران من قبل صقر ليترجا مهران غالية أن تسامحه وتتركه يغادر لتسأله غالية من الذي أدخل الأموال وماكينة طباعة الأموال المزيفة لمنزلها ليخبرها أنه يكون ميشو وشقيقتها سونة، يعطي صقر المسدس لغالية ويخبرها أن تطلق الرصاص على مهران ولكنها لا تستطيع ليطلب صقر من رجاله أن يدفن مهران حياً.

يتصل علام بـ سوزي زوجة شقيقه عابد للاطمئنان عليها بعد أن ساعدها لتهرب من المنزل ويسألها عن مكانها لتقول له أنها لا تستطيع أن تخبره الآن، يذهب عبد الله لـ سوزي ويؤكد عليها عدم إخبار علام مكانها وأنها ستقابل مع غالية قريباً ويؤكد عليها أن تسجل مكالمات علام لها.

ترى غالية في منامها أن مهران يقوم بقتلها لتستقيظ وتذهب لإخراجه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخير وتخبره أنها لا تريد أن تراه مرة أخرى وأن يهرب ولكنه لا يصدق أنها أنقذته لتخبره أنها لا تستطيع أن تكون السبب في قتله وتطلب منه الهروب.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

مسلسل بـ 100 راجل محمود عبدالمغني محمد رضوان سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب

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