دعاء العشر الأواخر من رمضان المستجاب.. من أدركها نال حظا عظيما

تقترب العشر الأواخر من رمضان، ويكثر البحث معها عن دعاء العشر الأواخر من رمضان، وكيفية الفوز بـ ليلة القدر 2024، حيث تعد العشر الأواخر من رمضان أيام عتق من النيران، ومن أدركها فقد نال حظًا عظيمًا.

ودعاء العشر الأواخر من رمضان في هذه الأيام مستجاب، لذا نرصد لك في التقرير التالي دعاء العشر الأواخر من رمضان مستجاب.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

دعاء العشر الأواخر من رمضان

اقتضت حكمة الله أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان؛ حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان.

وقد اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ ليلة القدر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ ليلة القدر، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

دعاء لنفسي في العشر الأواخر من رمضان

اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت وعافِنا فيمَن عافيْت وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت وبارِك لَنا فيما أَعْطَيْت وقِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك أنَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت نَستَغفِرُكَ يا رَبَّنا مِن جمَيعِ الذُّنوبِ والخَطايا ونَتوبُ إليك وَنُؤمِنُ بِكَ ونَتَوَكَّلُ عَليك ونُثني عَليكَ الخَيرَ كُلَّه أَنتَ الغَنِيُّ ونحَنُ الفُقَراءُ إليك أَنتَ الوَكيلُ ونحَنُ المُتَوَكِّلونَ عَلَيْك أَنتَ القَوِيُّ ونحَنُ الضُّعفاءُ إليك أَنتَ العَزيزُ ونحَنُ الأَذِلاَّءُ إليك اللّهم استُرنا فوق الأرضِ وتحت الأرضِ و يوم العرض عليك اللهم أحسِن وُقوفَنا بين يديك ولا تُخزِنا يوم العرضِ عليك اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأُمورِ كُلها وأجِرْنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام نَسأَلُكَ يا رَحمنُ أَنْ تَرْزُقَنا شَفَاعَتَهُ وَأَورِدْنا حَوْضَهُ وَاسْقِنا مِن يَدَيْهِ الشَّريفَتينِ شَرْبَةً هَنيئَةً مَريئَةً لا نَظْمَأُ بَعدَها أَبَدًا، اللَّهم كما آمَنَّا بِهِ وَلم نَرَه فَلا تُفَرِّق بَيْنَنا وَبَينَهُ حتى تُدخِلَنا مُدخَلَه بِرحمَتِكَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمين.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

دعاء العشر الأواخر من رمضان للأصدقاء

-اللهم إنّي أرجوك أن تلطف بصديقي وأن ترحمه وأن تنظر إليه بعين الرأفة والإحسان، وأن تُذهب عنه جميع الأمراض وتخرجه من آلامه إلى واسع رحمتك وعظيم معافاتك إنّك على ذلك لقدير.

-اللهم أذق قلوب أحبتي برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم خطاياهم بكرمك، وادخلهم الجنة برحمتك، يا جدير بالدعاء ويا قدير بالإجابة ومن الأدلة على ذلك ورد من دعاء النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لأنس بن مالك، حيث ثبت أنّ أمّ سليم -رضي الله عنها- قالت للنبي -صلّى الله عليه وسلّم-: يا رسولَ اللهِ، خادِمُك أنسٌ، ادعُ اللهَ له، قال: اللهم أكثِرْ مالَه، وولدَه، وبارِكْ له فيما أعطَيتَه. دعا لجعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال له: اللَّهمَّ اخلُفْ جَعفراً في أهْلِه، وبارِكْ لعبدِ اللهِ في صَفقةِ يَمينِه.

-اللهم لا تجعل للحزن مكانًا في قلبه استودعتك يا الله أمره فاحفظه بعينك التي لا تنام اللهم أذق قلوب أحبتي برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم خطاياهم بكرمك، وادخلهم الجنة برحمتك، يا جدير بالدعاء ويا قدير بالإجابة.

-اللهم إنا مقبلون على عام جديد ومرحلة جديدة وعمر جديد، رب كف عن أصدقائي أذى الدنيا، وسخر لهم الأرض ومن عليها، ووفقهم بتوفيقك، وقدم لهم الخير.

- أصحابي هم رفقاء دربي وشركاء حياتي، يا رب لا تفجعني بفقد أحد.

-اللهم اكتب لي وأصدقائي وأحبتي خير الأقدار واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع عنده الودائع.

دعاء العشر الأواخر من رمضان للعتق من النار

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار يوم القيامة.

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

اللهم إني أعوذ بك من شر الدنيا وشر ما فيها ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر.

اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك حسن الخاتمة ومغفرة الذنوب والعتق من النار.

اللهم اجعل لي في هذا الشهر رزقاً حلالاً وبركة ، اللهم اجعل لي في هذا الشهر قبولاً ومغفرة ورضواناً منك.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك الرضا والقناعة والتوفيق في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك الهداية والتوبة والعفو والمغفرة، اللهم اجعل لي في هذا الشهر مغفرة ورحمة وعتقاً من النار.

اللهم اجعل هذا الشهر شهر الخير والبركة والعتق من النار، اللهم اجعل هذا الشهر شهراً للتوبة والاستغفار والتقرب إليك.

اللهم اجعل هذا الشهر شهراً للعبادة والتدبر في آياتك الكريمة اللهم اجعل هذا الشهر شهراً للصلاة والصيام والتصدق والقراءة.