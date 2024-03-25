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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته مساء اليوم

صدى البلد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد خوض الودية الأخيرة أمام فريق زد يوم السبت الماضي، في إطار الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً وبدنياً خاصاً للاعبين على هامش المران ، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز الفني، وعقب ذلك خاض اللاعبون فقرة تأهيلية خاصة داخل أرضية الملعب، تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة أخرى بالكرة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة

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