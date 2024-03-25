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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة قابيل عن إفطار المطرية: مصر بلد التسامح والأمان

إفطار المطرية
إفطار المطرية

شارك الدكتور أسامة قابيل من علماء  الأزهر  الشريف وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم في الإفطار السنوي الجماعي لأهل المطرية، تلبية لدعوة أهالي عزبة حمادة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والذي يُعقد للسنة العاشرة على التوالي تحت شعار: "للسنة العاشرة.. جيرة وعشرة".

 

وقال العالم الأزهري وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، على هامش الافطار السنوى لأهالي المطرية، إن مصر بلد يحفظها الله سبحانه وتعالى بمحبة أهلها وتسامحهم مع بعضهم البعض، وهذا دليل المحبة والأمان.


وتابع: "إفطار المطرية صورة مصغرة من مصر الكبيرة، فى الحب والتسامح بين الأهل والجيران، فالجميع يعمل فلا فرق بين دين أو  غنى وفقير الجميع على مائدة واحدة يتناولون الإفطار فى محبة وود، وعلى هذا نرزق". 


واستكمل: "مصر كما قال عنها سيدنا النبي صلى الله  عليه  وسلم(اهلها في رباط الي يوم الدين)، الله احفظ مصر واهلها ورئيسها وجيشها وشرطتها ووفقهم إلى ما تحب وترضى ".

 

إفطار المطرية مصر للسنة العاشرة جيرة وعشرة المطرية

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