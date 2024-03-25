رسالة من ريتا حرب للفنان إدوارد: إمتى هشوفك

وجهت الفنانة اللبنانية ريتا حرب سؤالا للفنان إدوارد قائلة له:"إمتى هشوفك"، لافتة إلى أنهم عملوا سويا ببرنامج واحد مؤكدة:"أحلى أيام".



وعلقت حرب من خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، على الفنان ادوارد قائلة:" بحبه جدا على المستوى الشخصي، كما أنه فنان محبوب وخفيف وقريب للقلب، وقدمنا سويا برنامج خميس وجمعة".

ريتا حرب: بقدم برنامج بتركيا عن الحب بين الشباب والصبايا

وصرحت الفنانة اللبنانية انها تقدم برنامج بتركيا، وهو برنامج أجنبي ولكن الآن يتم تصويره بالعربي، مشيرة إلى انه يناقش الحب بين الشباب والصبايا، مضيفة أنها مقدمة هذا البرنامج ولأول مرة يقدم مثل هذا العمل بهذه الطريقة، متوقعة أنه يجذب الجمهور وينحج بشكل كبير.