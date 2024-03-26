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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عمر: والدي من الفلاحين وكان قافل علينا جدًا

مي عمر
مي عمر

علقت الفنانة مي عمر على تكهنات شعورها بالغيرة من نجاح مسلسل جعفر العمدة وعدم مشاركتها فيه، قائلة: "محصلش اني غيرت من نجاح جعفر العمدة، رغم انه كسر الدنيا، واحب ان محمد ينجح اكتر مني، وكنت أسعد واحدة بنجاحه، واحنا صحاب جدًا ودي اهم ميزة في الجواز، وهوايتنا واحدة تقريبًا، وبنستمتع بالحياة مع بعض، ومن قبل الارتباط، كنت أي مشكلة الجأ لمحمد سامي أول واحد".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "اتخطبنا انا وسامي وفسخنا الخطوبة وبعدها رجعنا تاني، لان بابا كان خايف عليا، وبابا بيخاف علينا جدًا لأننا 4 بنات، وهو من الفلاحين، كان قافل علينا جدًا، ولينا مواعيد وحدود في البيت، وكان اخرى  في الرحلات والخروج دريم بارك، وفي بداية جوازنا كان كل مشاكلنا اني عايزة اخرج كتير، بابا شاف محمد قبل كده وهو بيتخانق، فـ اتوتر شوية، وكان خايف يتغير عليا، وكان قلقان عليا، لكن اكتر حاجة بحبها في محمد سامي حنيته". 

مي عمر جعفر العمدة الفنانة مى عمر أميرة بدر أسرار

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