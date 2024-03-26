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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي: أمريكا قيدت إسرائيل مؤقتا بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو

غزة
غزة

قال عادل محمود، باحث سياسي ، إن الولايات المتحدة قيدت إسرائيل ولو مؤقتا بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، بمعنى أنها هدنة إجبارية مفروضة على كل الأطراف لأنهم لم يتوصلوا إلى إعلان هدنة يوافق عليها جميع الأطراف، لكن السؤال الأهم، هل ستلتزم إسرائيل في القرار؟ نعم ستلتزم لأنها في أشد حاجة للهدنة وكذلك حماس.

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وأضاف "محمود"، خلال لقاء ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن أمريكا أعطت درسا عمليا لنتنياهو، ورسالتها هي أنه في أي لحظة وقف حرب غزة ومساعدة المجتمع الدولي، لذلك عليه أن يعي هذا الدرس جيدا وألا سيعي بعد فوات الأوان.

 

ولفت أن أمريكا أصبحت تحت عبء داخلي يصعب الخروج منه، فإدخال المساعدات هي حملة انتخابية لأن الجميع يعي أن أمريكا قادرة على إيقاف الحرب، لذلك "بايدن" في حملته الانتخابية في وضع صعب، وعدم استخدام أمريكا للفيتو هو للتسويق الداخلي للحملة الانتخابية.

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