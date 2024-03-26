بينفعل عليا وبيزعق.. مي عمر تتحدث عن زوجها محمد سامي.. وسر الهجوم على نعمة الأفوكاتو

حلت الفنانة مي عمر، ضيفة ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، مع الإعلامية أميرة بدر، متحدثة فيه عن آخر أعمالها الفنية وعلاقتها بزوجها المخرج محمد سامي.

مي عمر: ناس بيقبضوا فلوس قالولي على فنانة بتهاجمني باللجان الالكترونية



مي عمر: لو حصل من محمد سامي حاجة هيبقى رد فعلي كبير



مي عمر: الأستاذ عادل إمام قالي إحساسك عالي وهتبقي ممثلة مهمة



مي عمر: ماغيرتش من نجاح جعفر العمدة.. وبنبسط أكتر بنجاح محمد سامي زيادة عني



مي عمر: محمد سامي بيزعق وبينفعل عليا في موقع التصوير قدام الناس



ماحرَّمتش من الشغل مع محمد سامي.. مي عمر تكشف سر الهجوم على «نعمة الأفوكاتو»



كشفت الفنانة مي عمر عن مهاجمة أعمالها من قِبل احدى الفنانات ،قائلة: "جعفر العمدة نجح اكتر من لؤلؤ وعمل نجاح وحالة مشفنهاش بقالنا كتير، ومعنديش الشجاعة اقول مين الفنانة اللي بتهاجمني، واعتقد الواحد يركز على نفسه أفضل ويطور من نفسه، وكل عمل يبقى احلى من اللي قبله".

وأضافت الفنانة مي عمر: "عرفت الشخصية اللي بتهاجمني من كذا حد، والحاجات دي بتبقى معروفة، وناس من اللي بيقبضوا فلوس قالولي كده، وبحاول اركز في نفسي وهي بتضايقني لان بلاقي كلام غريب وهجوم مش مفهوم، وزمان كنت بتضايق اوي لكن بطلت لان ربنا بيعوضني ومديني حاجات كتير حلوة، وهي ربنا يكرمها وكل واحد يركز في شغله ودي طريقة مش حلوة اننا نعلي نفسنا، وبحس ان ده شر بيّن ولو عملت كده ربنا عمره ما هيكرمني، ودي اسهل حاجة ممكن نعملها".

وتابعت الفنانة مي عمر قائلة: "في الاخر اللي بيرد هو النجاح، ومهما حصل هجوم ومهما اتأجر ناس للهجوم فا بيبقى أصغر من النجاح، وبحب اشوف رد الشارع اكتر، مبسدش ودني عن النقد، ومش كل حاجة اقول دي لجنة، انا مش كده خالص، بالعكس بقول يمكن ده حقيقي وفيه نقاد بحب اسمع رأيهم، وبحب النقد الحقيقي يمكن فيه كومنت مفيد ليا، وبحب استاذ طارق الشناوي، ولما بيقول عليا حاجة كويسة او حاجة وحشة، بحب اسمعه، ومرة قال حاجة قلت اه عنده حق لازم اخد بالي، بس فيه ساعات نقد مبالغ فيه، مش نقد على قد ما هو فيه شخصنة، لازم نبقى في انتقادنا منطقيين وندي الناس حقها، ولو فيه حاجة مش عجبانا نقول لكن مش بدون مبررات".

وكشفت الفنانة مي عمر عن طريقة غيرتها على زوجها المخرج محمد سامي، قائلة: "انا بغير بس مبحبش أبيّن، بغير من حاجات هبلة، وبقول انا اتضايقت لو حصل حاجة معينة، وهو محترم وبيراعي الحتة دي".

وقالت مي عمر: "لو حصل من محمد سامي حاجة، هيبقى رد فعلي كبير، لأن الخيانة مش حاجة سهلة ومش هقدر اتقبلها، وانا مش همشي ورا الاشاعات، ولو وصل الأمر للخيانة مستحيل اعمل نفسي مش واخدة بالي، ومقدرش ابقى مع واحد بيخوني، ومش حاسة اني هقدر استحمل الخيانة، ومش بغير من حبه لبناته".

وكشفت الفنانة مي عمر عن كواليس عملها مع الزعيم عادل إمام قائلة: "رفضت بطولة بعد مسلسل الأسطورة، وكنت عايزة أشتغل مع نجوم كبيرة قبل ما أعمل بطولة، واتعرضت عليا رواية اسمها رغم الفراق وما نزلتش".

وقالت: “خُفت من الشغل مع الأستاذ عادل إمام، ومن أول شغلي؛ كان حلمي أشتغل معاه، وقبل التصوير بيوم ما نمتش، وقعدت أحفظ كتير عشان ما أنساش”.

وأضافت: "ولما رحت التصوير فجأة لقيت الأستاذ عادل بيطمني وبيقولي مبروك أول يوم وما تقلقيش، واتعلمت منه الالتزام والثقافة وإنه بيتابع وبيتفرج على كل الأعمال، وموصلش للي هو فيه بسهولة، كنت بقعد معاه أهريه أسئلة، وكلمني تاني يوم عرض المسلسل، وقالي مبروك، أنا اتفرجت عليكي، وهتبقي ممثلة مهمة، واتكلم عني في الصحافة بكلام حلو أوي، وقال لي إحساسي عالي".

وقالت الفنانة مي عمر: “أنا ما غيرتش من نجاح مسلسل جعفر العمدة.. وهو مسلسل كسر الدنيا وبنبسط أكتر إن محمد يبقى نجاحه أكتر مني لأن نجاحه هو نجاحي”.

وأضافت الفنانة مي عمر: “بحب محمد سامي أوى وكنت أسعد واحدة فى الدنيا أما جعفر العمدة نجح.. وأنا ومحمد أصحاب جدا حتى قبل ما نتخطب، وبحس إن دي أهم حاجة”.

وتابعت الفنانة مي عمر: “أما بيكون عندي مشكلة؛ هو أول واحد برفع سماعة التليفون وأكلمه.. أو خبر حلو بشاركه كل حاجة، واحنا هوايتنا تقريبا واحدة، وبنستمع لبعض، ومحمد جدع جدا”.

وقالت الفنانة مي عمر: “محمد سامي مأقنعنيش أني أظهر فى نعمة الأفوكاتو من غير ميك أب لأني أحب التمثيل وأحب أعيش الشخصية ولو دا شكلها هعمله”.

وأضافت الفنانة مي عمر: “وانا شخصيتي حاجة والدور اللي بعمله حاجة تانية لأني بستمتع بشغلي”.

وردت الفنانة مي عمر، على سؤال صياح محمد سامي بها فى موقع التصوير، معقبة: “هو مش بيزعق ولكن ممكن ينفعل قدام الناس عادي وهذا وارد.. وأى مخرج ممكن ينفعل ومش بيبقي إنفعال بطريقة وحشة”.

وقالت الفنانة مي عمر: “أنا ما حرمتش أني أشتغل مع محمد سامي تاني فى نعمة الأفوكاتو.. لأن محمد سامي مخرج أى حد يتمني إنه يشتغل معاه.. وأنا ومحمد قصة قديمة أوى من زمان، وأما بشوفه وهو بيخرج والمجهود اللي بيعمله؛ كنت دائما أقول يا بخته ويا حظه اللي يشتغل معاه”.

وأضافت: “أكيد أما بتجيليش فرصة زي دي دا حظي.. وشخصية نعمة من أكتر الشخصيات اللي حبيتها، وهي مختلفة جدا فى طريقة كلامها وهزارها وجرأتها وردودها وتفكيرها”.

وتابعت الفنانة مي عمر: “حتي شكلها بحبه ولبسها كمان.. وفيه ستات كتير بتضحي عشان الراجل اللي بتحبه زيها.. وما قدرش أقول أن الست غلط.. ولكن على رد فعل الراجل وأنه استغل الموضوع غلط وفيه رجالة كويس”.