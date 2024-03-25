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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عمر: «ناس بيقبضوا فلوس قالولي على فنانة بتهاجمني باللجان الإلكترونية»

مي عمر
مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر عن مهاجمة أعمالها من قِبل إحدى الفنانات، قائلة: "جعفر العمدة نجح أكتر من لؤلؤ، وعمل نجاح وحالة ما شوفنهاش بقالنا كتير، وما عنديش الشجاعة أقول مين الفنانة اللي بتهاجمني، وأعتقد الواحد يركز على نفسه أفضل ويطور من نفسه، وكل عمل يبقى أحلى من اللي قبله".

وأضافت الفنانة مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "عرفت الشخصية اللي بتهاجمني من كذا حد، والحاجات دي بتبقى معروفة، وناس من اللي بيقبضوا فلوس قالولي كده، وبحاول أركز في نفسي وهي بتضايقني لان بلاقي كلام غريب وهجوم مش مفهوم، وزمان كنت بتضايق أوي لكن بطلت؛ لأن ربنا بيعوضني ومديني حاجات كتير حلوة، وهي ربنا يكرمها وكل واحد يركز في شغله ودي طريقة مش حلوة اننا نعلي نفسنا، وبحس ان ده شر بيّن ولو عملت كده ربنا عمره ما هيكرمني، ودي اسهل حاجة ممكن نعملها".

وتابعت الفنانة مي عمر قائلة: “في الاخر اللي بيرد هو النجاح، ومهما حصل هجوم ومهما اتأجر ناس للهجوم فا بيبقى أصغر من النجاح، وبحب اشوف رد الشارع اكتر، مبسدش ودني عن النقد، ومش كل حاجة اقول دي لجنة، انا مش كده خالص، بالعكس بقول يمكن ده حقيقي وفيه نقاد بحب أسمع رأيهم، وبحب النقد الحقيقي؛ يمكن فيه كومنت مفيد ليا”.

وأضافت: بحب أستاذ طارق الشناوي، ولما بيقول عليا حاجة كويسة أو حاجة وحشة؛ بحب أسمعه ومرة قال حاجة قلت آه، عنده حق، لازم آخد بالي، بس فيه ساعات نقد مبالغ فيه، مش نقد، على قد ما هو فيه شخصنة، لازم نبقى في انتقادنا منطقيين، وندي الناس حقها، ولو فيه حاجة مش عجبانا؛ نقول لكن مش بدون مبررات".
 

الفنانة مى عمر لؤلؤ أسرار أميرة بدر جعفر العمدة

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