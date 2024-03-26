أخبار التكنولوجيا| الاتحاد الأوروبي يحقق مع جوجل وآبل وميتا.. وشركة Open AI تحدث أكبر ثورة في تاريخ هوليوود

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
إيلون ماسك يحضر لمفاجأة كبيرة في تطبيق X
يسعى الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك إلى تحويل تطبيق X إلى تطبيق كل شئ ، حيث يعمل الملياردير إلى إدخال عدد من التغييرات والميزات الجديدة.
لإنقاذ مبيعات آيفون.. آبل تتخذ هذا القرار في الصين
كشفت تقارير أن الشراكة التي أجرتها شركة أبل الأمريكية مع شركة Baidu المالكة لمحرك البحث الرئيسي بالصين ستخدم هواتف آيفون القادمة وذلك للتغلب على ضعف المبيعات التي واجهتها الشركة في الصين.
إيلون ماسك يخسر دعوى قضائية ضد منظمة تراقب خطابات الكراهية
رفضت محكمة أمريكية دعوى التشهير التي رفعها الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X، ضد منظمة غير ربحية تكافح خطاب الكراهية.
الاتحاد الأوروبي يحقق مع جوجل وأبل وميتا بسبب انتهاكات للقانون
يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع عدد من الشركات الكبرى منها أبل، وألفابت المالكة لجوجل، وشركة ميتا، بسبب انتهاكات محتملة لقوانين الكتلة الجديدة المصممة لمراقبة السلوك المناهض للمنافسة.
الصين توجه ضربة كبرى ضد الشركات الأميركية.. ما القصة ؟
كشفت تقارير أن المسئولين في الحكومة الصينية يطلبون من الإدارات التوقف عن استخدام بعض التقنيات الأمريكية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
شركة Open AI تحدث أكبر ثورة في تاريخ هوليوود.. تفاصيل
أفادت تقارير أن شركة OpenAI المُطورة لروبوت الدردشة ChatGPT تسعى للدخول بقوة في قلعة الإنتاج السينمائي الأمريكي "هوليوود"، حيث تجري الشركة مباحثات مع عدد من المسئولين.