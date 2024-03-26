أخبار التكنولوجيا| الاتحاد الأوروبي يحقق مع جوجل وآبل وميتا.. وشركة Open AI تحدث أكبر ثورة في تاريخ هوليوود

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يسعى الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك إلى تحويل تطبيق X إلى تطبيق كل شئ ، حيث يعمل الملياردير إلى إدخال عدد من التغييرات والميزات الجديدة.

كشفت تقارير أن الشراكة التي أجرتها شركة أبل الأمريكية مع شركة Baidu المالكة لمحرك البحث الرئيسي بالصين ستخدم هواتف آيفون القادمة وذلك للتغلب على ضعف المبيعات التي واجهتها الشركة في الصين.

رفضت محكمة أمريكية دعوى التشهير التي رفعها الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X، ضد منظمة غير ربحية تكافح خطاب الكراهية.

يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع عدد من الشركات الكبرى منها أبل، وألفابت المالكة لجوجل، وشركة ميتا، بسبب انتهاكات محتملة لقوانين الكتلة الجديدة المصممة لمراقبة السلوك المناهض للمنافسة.

كشفت تقارير أن المسئولين في الحكومة الصينية يطلبون من الإدارات التوقف عن استخدام بعض التقنيات الأمريكية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.

أفادت تقارير أن شركة OpenAI المُطورة لروبوت الدردشة ChatGPT تسعى للدخول بقوة في قلعة الإنتاج السينمائي الأمريكي "هوليوود"، حيث تجري الشركة مباحثات مع عدد من المسئولين.