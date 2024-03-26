عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي للتجار: زيادة أسعار بعض السلع كل يوم أو أسبوع غير مقبولة

صدى البلد

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الفترة الماضية.

txt

رئيس الوزراء لـ وزير التموين: المواطن مازال يشكو من ارتفاع الأسعار رغم توافر العملة

txt

رئيس الوزراء: الأسعار لازم تنزل زي ما زادت عشان المواطن يشعر بالانخفاض

txt

رئيس الوزراء: يجب أن يشعر المواطن بمردود إجراءات الدولة في خفض الأسعار

وقال رئيس مجلس الوزراء موجهًا حديثه إلى عدد من التجار والمصنعين ومستوردي السلع الغذائية، في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" إنه كان يتابع بنفسه أسعار السلع، دون الاعتماد فقط على التقارير التي تقدم إليه من المسئولين، مؤكدًا: "أنا بنزل بنفسي اشتري السلع، وكان في زيادات بتحصل بـ50% و60% كل أسبوع".

واستنكر الدكتور مصطفى مدبولي هذه الزيادات التي كانت تحدث في الأسعار، وأضاف: "خلاص الناس أدركت أن البنك المركزي غير قادر على توفير الدولار، وبالتالي أنا كبائع أو مستورد عمال أزود في الأسعار براحتي، حتى أصبح الأمر دائرة مستمرة دون توقف".

مدبولي: الأسعار لازم تنزل بشكل أكبر

وتساءل الدكتور مصطفى مدبولي: "هل التجار لما كانوا بيرفعوا الأسعار بنسب خرافية لم تحدث في التاريخ من قبل، وصلت إلى 60% أحيانًا، هل كان ذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار بنفس النسبة في الأسبوع؟ أكيد لأ، وبالتالي فكرة نزول الأسعار بنسبة 5% أو 7% غير مقبولة، الأسعار لازم تنزل بشكل أكبر، وبنسب أكبر".

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة.

مدبولى اسعار السلع التجار السلع الغذائية الزيادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

ترشيحاتنا

الدعوات تحقق المعجزات.. تفاصيل 15 يوما قضاها أحمد رفعت داخل العناية المركزة

المنتخب ينهي استعداداته لمواجهة كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

مدبولي للتجار: زيادة أسعار بعض السلع كل يوم أو أسبوع غير مقبولة

دولة شبه خالية من السكان تناسب راغبي العزلة| ما قصتها؟

لإنقاذ مبيعات آيفون.. آبل تتخذ هذا القرار في الصين

مرسيدس GLA هاي لاين "بانوراما" 2024 للبيع.. بهذا السعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف .. نرمين الفقي بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

مجوهرات ملفتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بالعباءة

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ