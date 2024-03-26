مدبولي للتجار: زيادة أسعار بعض السلع كل يوم أو أسبوع غير مقبولة

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الفترة الماضية.

وقال رئيس مجلس الوزراء موجهًا حديثه إلى عدد من التجار والمصنعين ومستوردي السلع الغذائية، في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" إنه كان يتابع بنفسه أسعار السلع، دون الاعتماد فقط على التقارير التي تقدم إليه من المسئولين، مؤكدًا: "أنا بنزل بنفسي اشتري السلع، وكان في زيادات بتحصل بـ50% و60% كل أسبوع".

واستنكر الدكتور مصطفى مدبولي هذه الزيادات التي كانت تحدث في الأسعار، وأضاف: "خلاص الناس أدركت أن البنك المركزي غير قادر على توفير الدولار، وبالتالي أنا كبائع أو مستورد عمال أزود في الأسعار براحتي، حتى أصبح الأمر دائرة مستمرة دون توقف".

مدبولي: الأسعار لازم تنزل بشكل أكبر

وتساءل الدكتور مصطفى مدبولي: "هل التجار لما كانوا بيرفعوا الأسعار بنسب خرافية لم تحدث في التاريخ من قبل، وصلت إلى 60% أحيانًا، هل كان ذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار بنفس النسبة في الأسبوع؟ أكيد لأ، وبالتالي فكرة نزول الأسعار بنسبة 5% أو 7% غير مقبولة، الأسعار لازم تنزل بشكل أكبر، وبنسب أكبر".

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة.