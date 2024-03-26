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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصور الثقافة تحتفى بالشاعر حشمت يوسف ضمن ليالى رمضان بالأقصر

صدى البلد

شهدت ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، لليوم الثامن ليلة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

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وفى مقهى "يحيى طاهر عبد الله"، تحدثت الشاعرة أسماء خليل محمد، فى برنامج “العودة إلى الجذور”، عن "الشاعر حشمت يوسف وهو صاحب الكلمة الراقية المضيئة في عتمة حياتنا، وهو من مؤسس حزب التجمع بالأقصر، عالج بأفكاره الأفكار المغلوطة بالقرى من خزعبلات وناقش المجتمعات المهمشة والفقراء، كما تطرق إلى الحرية الفكرية والعدالة الاجتماعية وله العديد من المجموعات القصصية منها "ضريح الشيخ عيد"، وله أيضا مؤلفات فى المسرح".

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال، منها ورشة حكي عن "الصديق الوفى" سردتها عواطف مصطفى، وعرض مسرح عرائس "الكذب" للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوريا ثقافيا للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة أدارته إيمان صلاح، ونفذت ورشة قص ولزق بالفوم الجليتر علي ورق الناصيبيان بمشاركة الأطفال من جميع الفئات العمرية، وتم التقاط الصور التذكارية مع الأعمال الفنية تنفيذ ولاء مصطفى، وهبة محمد، ومروة عبد الرحيم، وورشة عمل جامع من الخرز للمدربة أسماء على.

ووسط تفاعل كبير، قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية التراث الشعبى لمحافظة المنيا بقيادة المدرب محمد شحاتة، وقدمت العديد من الرقصات منها" شعبيات، العصاية، أبوالحسن، التنورة، القصب".

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

الأقصر احتفالا بشهر رمضان الثقافية والفنية العامة لقصور الثقافة برامج وزارة الثقافة هيئة العامة لقصور الثقافة عودة إلى الجذور لقصور الثقافة

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