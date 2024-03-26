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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اصطدام سفينة كبيرة به.. انهيار جسر في مدينة بالتيمور الأمريكية |فيديو

انهيار جسر في بالتيمور
انهيار جسر في بالتيمور الأمريكية

انهار جسر «فرانسيس سكوت كي» بمدينة بالتيمور الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة كبيرة به، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية؛  مشيرة إلى تسجيل مصور للحادثة.

ووفقا لشبكة “سي إن إن”، قالت سلطة النقل في ولاية ماريلاند على منصة «إكس» إن جميع خطوط الملاحة مغلقة في الاتجاهين بسبب "حادثة" على الجسر، مؤكدة تغيير مسارات المرور.

ومن غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب.

وتواصلت سي إن إن مع إدارة إطفاء مدينة بالتيمور للحصول على معلومات إضافية.

وقال عمدة بالتيمور براندون سكوت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حوالي الساعة 3 صباحا إنه كان في طريقه إلى "الحادث" على الجسر. وأضاف: "موظفو الطوارئ في مكان الحادث، والجهود جارية".

ويظهر فيديو الاصطدام قاربا شاهقا متجها مباشرة نحو أحد أعمدة دعم الجسر قبل الاصطدام به، مما أدى إلى امتداد هائل من الجسر يتحطم في الماء أدناه في ثوان معدودة.

وأدى التأثير على الفور إلى انهيار الأجزاء المجاورة من الجسر.

وأظهرت لقطات فيديو أن الحادث أرسل أعمدة كبيرة من الدخان والنار في الهواء ويبدو أن جزءا من الجسر انهار فوق مقدمة القارب.

واستمر الدخان الكثيف في الارتفاع في الهواء لعدة دقائق.

ويمتد الجسر الذي يبلغ طوله 1.6 ميل و4 حارات فوق نهر باتابسكو ويعمل كمعبر خارجي لميناء بالتيمور ووصلة أساسية للطريق السريع 695، أو طريق بالتيمور.

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