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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زور توكيلات ترشح للرئاسة..بدء محاكمة مدير حملة طنطاوي ..فيديو

أرشيفية
أرشيفية

بدأت منذ قليل محكمة جنح مستأنف المطرية، جلسة الاستئناف المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي على حكم حبسه في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية.

وحصل صدي البلد علي فيديو للحظة حضور أحمد طنطاوي إلي المحكمة للتضامن مع زميله في نفس القضية التي صدر فيها حكم ضده بالغرامة وايقاف الحبس وبدا عليه علامات التوتر الشديد.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

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