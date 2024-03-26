الإعلان عن وظائف شاغرة بجامعة بنها.. تعرف على الشروط والتفاصيل

أعلنت جامعة بنها عن حاجاتها لشغل عدد من الوظائف ومنها فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير عام المدن الجامعية والتغذية للوظائف القيادية، على أن يكون قد قضى مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى له مباشرة الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المهارات العامة المطلوبة

يعد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية، ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات وتقديم مقترحات تطوير العمل.

يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل، وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

يقوم بالتحديث الدوري لسجل الأداء وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

يقدم التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل للرئيس الأعلى بناء على التوجيهات الصادرة.

المهارات التخصصية المطلوبة

يوجه بدراسة وإعداد الموضوعات التى تتطلب العرض على مجلس المدن الجامعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته.

يتابع تلقى طلبات الإقامة وبحثها وتطبيق القواعد المقررة فى شأنها.

يوجه ويتأكد من إعداد المدن الجامعية وتوفير وسائل الراحة والشروط الصحية بأماكن الإقامة وصالات الطعام والمطابخ والمرافق العامة بالمدن الجامعية.

يوجه بوضع النظم التي تكفل متابعة أحوال الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية والعمل على حل مشاكلهم وتنظيم وشغل أوقات فراغهم.

يباشر مكونات الوجبات الغذائية ووضع النظم التي تكفل حسن إعدادها وتقديمها للطلاب.

يشترك في لجان البت في المناقضات الخاصة بالتغذية.

بيانات الاتصال والتقدم:

جامعة بنها - مقر الإدارة بشارع فريد ندا ببنها قليوبية - الإدارة العامة للموارد البشرية - الأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا.

ودعت إدارة الجامعة راغبي التقدم لهذه الوظائف إلى استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية على أن يقدم الطلب باسم الدكتور رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية بالدور الثالث بمقر إدارة جامعة بنها، وأن تكون أصل وثـمان صور ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو بالبريد أو السابق تقديمها قبل نشر الإعلان أو بعد انتهاء تاريخ النشر سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من الخارج.

وظائف جديدة بجامعة بنها

كما أعلنت الجامعة عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة أمين كلية التجارة للوظائف القيادية، على ان يكون قد قضى مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى له مباشرة الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المهارات العامة الأساسية المطلوبة:

يعد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية، ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات وتقديم مقترحات تطوير العمل.

يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل، وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

يقوم بالتحديث الدوري لسجل الأداء وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

يقدم التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل للرئيس الأعلى بناء على التوجيهات الصادرة.

المهارات التخصصية الأساسية المطلوبة:

يشرف على أعمال التوثيق الورقى أو الإلكترونى لكافة البيانات والمستندات والسجلات والوثائق الخاصة بالكلية

يضع الإطار العام للخطط التى تكفل حسن سير العمل بالكلية وإصدار القرارات التى تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وعرضها على عميد الكلية.

يشرف على عمليات الصرف من ميزانية الكلية فى حدود الاعتمادات طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية الصادرة فى هذا الشأن .

يقوم بإمداد مجلس الكلية والأقسام واللجان بالبيانات اللازمة لبحث الموضوعات المعروضة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة .

يقوم بالتنسيق بين أوجه النشاط الإدارى بالكلية وبين الأجهزة المقابلة لها بالجامعة

يقوم بإعداد التقارير الدورية المطلوبة عن سير العمل والتقدم بالمقترحات لزيادة كفاءة العمل

يشرف على تنفيذ القرارات والأوامر والمنشورات والتعليمات التي يصدرها أمين الجامعة وإبلاغها إلى الوحدات المختلفة ومتابعة تنفيذها والقيام بالدراسات التي يرى أمين الجامعة تكليفه بها.

وأعلنت الجامعة أيضا عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام للوظائف القيادية، على ان يكون قد قضى مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المهارات العامة المطلوبة:

يعد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية، ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات وتقديم مقترحات تطوير العمل.

يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل، وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

يقوم بالتحديث الدوري لسجل الأداء وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

يقدم التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل للرئيس الأعلى بناء على التوجيهات الصادرة.

المهارات التخصصية المطلوبة:

يتابع أعمال قياس اتجاهات الرأي العام وإعداد الدراسات التي تساعد في تحديد تلك الاتجاهات.

يباشر أعمال تنظيم الزيارات والمؤتمرات والاجتماعات بغرض دعم الصلة بين الجامعة والجمهور العام والجماهير الخارجية في الأجهزة الإدارية والخبراء المحليين والدوليين وكذلك الاشتراك في الزيارات التي تنظمها الأجهزة الإدارية للأغراض ذاتها.

يعمل على تحسين العلاقات بين العاملين في الجامعة من ناحية وبين جهة الإدارة بالجامعة من ناحية أخرى.

يتابع أعمال تنظيم الزيارات والمؤتمرات والاجتماعات التي تتعلق بمجال عمل الجامعة.

يباشر أعمال البروتوكول في الندوات والحفلات والمؤتمرات واستقبال السادة الزوار وكبار الشخصيات

يتابع أعمال إرسال برقيات التهاني للمسئولين وكبار الشخصيات في المناسبات ويشرف على إعداد الرد على برقيات التهاني.

بيانات الاتصال والتقدم:

جامعة بنها - مقر الإدارة بشارع فريد ندا ببنها قليوبية - الإدارة العامة للموارد البشرية - الأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا.

وعلى راغبي التقدم لهذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية على أن يقدم الطلب باسم رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية بالدور الثالث بمقر إدارة جامعة بنها على أن تكون أصل وثـمان صور ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو بالبريد أو السابق تقديمها قبل نشر الإعلان أو بعد انتهاء تاريخ النشر سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من الخارج.