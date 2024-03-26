المركزي للمحاسبات: 121.9 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي خلال عام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 3 / 2024

النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي "عام 2022/2023"

ومن أهم المؤشرات ما يلي:



إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لتصل الى 121.9 مليار دولار امريكي عام 2022/2023 مقابل 160,5 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.0% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي 2022/2023.



إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لتصل الى 135.0مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 185,3 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 27.1% ويرجع ذلك الانخفاض الى انخفاض المدفوعات على الحساب المالي (استثمارات الحافظة ) لتصل الى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

جاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2022/2023 بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث بلغت أجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 15.0% من أجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة الامارات العربية المتحدة حيث بلغت 12.8مليار دولار أمريكي .



جاءت مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2022/ بقيمة 48.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.6% من إجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 12.2 مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي .



ارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة ارتفاع قدرها 25.9% لتصل إلى 3.80مليار دولار مقابل 3.01 مليار دولار في العام السابق ، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل الى 1.73 مليار دولار عام 2022/2023.



انخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU ( (مصر ليست عضو بها ) لتصل إلى 47.5 مليار دولار مقابل 53,8 مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 11.6% مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية الى 5.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 14.0مليار دولار في العام السابق.