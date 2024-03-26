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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي للمحاسبات: 121.9 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي خلال عام

العملة
العملة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 26 /  3 / 2024   
النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي "عام 2022/2023"
ومن أهم المؤشرات ما يلي:    
 

إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لتصل الى 121.9 مليار دولار امريكي عام 2022/2023 مقابل  160,5  مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.0% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت  2.4 مليار دولار أمريكي 2022/2023. 


إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لتصل الى 135.0مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل  185,3 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 27.1% ويرجع ذلك الانخفاض الى انخفاض المدفوعات على الحساب المالي (استثمارات الحافظة ) لتصل الى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023  مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

جاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2022/2023 بقيمة 45.6 مليار دولار أمريكي وبنسبة 37.4% من إجمالي المتحصلات وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث بلغت أجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار أمريكي بنسبة 15.0% من أجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة الامارات العربية المتحدة حيث بلغت  12.8مليار دولار أمريكي . 
 

جاءت مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2022/ بقيمة 48.1 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.6% من إجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 12.2 مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي . 
 

ارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها)  بنسبة ارتفاع قدرها 25.9%  لتصل إلى 3.80مليار دولار  مقابل 3.01 مليار دولار في العام السابق ، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل الى 1.73 مليار دولار عام 2022/2023. 
 

انخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU  (  (مصر ليست عضو بها ) لتصل إلى 47.5 مليار دولار مقابل 53,8  مليار دولار  في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها  11.6% مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية الى 5.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 14.0مليار دولار في العام السابق.

2022 2023 احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الدول العربية المتحصلات الحكومية المركزي للمحاسبات جامعة الدول العربية

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