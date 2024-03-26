رسالة مهمة من ولي العهد السعودي لأمير الكويت| ما فحواها

تسلم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رسالة خطية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برسالة خطية إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد.

ووفق صحيفة الأنباء الكويتية؛ فقد تضمنت الرسالة دعوة الأمير الكويتي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) والمزمع عقده بالعاصمة الرياض في شهر أبريل المقبل.

وقام بتسليم الرسالة له سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. وحضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.