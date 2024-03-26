عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة مهمة من ولي العهد السعودي لأمير الكويت| ما فحواها

أمير الكويت
أمير الكويت

تسلم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رسالة خطية من  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 

وبعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برسالة خطية إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد. 

ووفق صحيفة الأنباء الكويتية؛ فقد تضمنت الرسالة دعوة الأمير الكويتي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) والمزمع عقده بالعاصمة الرياض في شهر أبريل المقبل.

وقام بتسليم الرسالة له سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. وحضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

بمقدم 25 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا جديدة| اعرف الشروط واحجز وحدتك

قرار حكومي بتوجيه رئاسي| انخفاض الأسعار بنسبة 20%.. ومفاجأة سارة بعد العيد

ترشيحاتنا

رحب بقرار مجلس الأمن.. الأزهر يطالب بوقف دائمٍ لجرائم الكيان المحتل

مصر وكرواتيا| "الفراعنة" في مواجهة “الناريون”.. الغيابات تضرب المنتخب وهذا التشكيل المتوقع

مصرع 5 صينيين وإصابة العديد في هجوم انتحاري بباكستان

مدرب البرتغال يعلق على مستوى كريستيانو رونالدو داخل الملعب

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة غدًا والقاهرة تسجل 31 درجة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خورشيد باشا.. قاد جيش العثمانيين وكره محمد على ومات مسموما

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

بدون أدوية .. علاج يخلصك من الإمساك المزمن نهائيا

نصائح مهمة عند الإفطار لتجنب زيادة الوزن.. تعرف عليها

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ