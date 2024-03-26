إجراء صارم من هيئة الغذاء والدواء السعودية ضد شحنة سمك مستوردة

نجحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، في ضبط منشأة استوردت أسماكاً محظورة، وتلاعبت في بيانات الشحنة التي تم معاينتها في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.

وفي بيان لها؛ أكدت "الهيئة" أنه أثناء عمليات التفتيش على الإرساليات المستوردة إلى المملكة عن طريق الميناء، أن شحنة الأسماك بلغت وزنها أكثر من 26 ألف كيلوجرام، وذلك بعد ملاحظة اختلاف أصناف الأسماك الواردة عما هو مذكور في المستندات المرفقة، وقيام المستورد بتقديم بيانات لأسماك مسموح باستيرادها.

كما تم رصد تلاعب في الملصق التعريفي للمنتج (البطاقة التعريفية).

وأشارت إلى أنه تم رفض دخول الشحنة، وإصدار الغرامات حسب نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، ووفقاً لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات للأغذية على البند رقم 8/2 "قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن الغذاء بأساليب أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو مخادعة للمستهلك"

ووفق القوانين السعودية؛ فأن قيمة الغرامة تبلغ (25.000) ريال.