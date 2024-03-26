صناع الخير تكرم حفظة القرآن الكريم بمركز البدرشين بالجيزة

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية احتفالية رمضانية خاصة لتكريم حفظة القران الكريم من ابناء مركز البدرشين بمحافظة الجيزة وسط اجواء رمضانية مبهجة وبحضور قيادات المؤسسة وعدد من القيادات الشعبية بمركز البدرشين وتجمع كبير من حفظة القران الكريم بالمركز وعدد من اهالى قرية نزلة الشوبك بالبدرشين.

واقيمت احتفالية التكريم ضمن فعاليات وانشطة مركز استدامة بنزلة الشوبك بالبدرشين أحد مراكز صناع الخير التى تهدف الى تنمية وتدريب وتاهيل السيدات الريفيات المعيلات الذي أنشأته المؤسسة بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين ضمن سلسلة مراكز مشابهة انشاتها فى عدد من المحافظات منها اسوان والفيوم والمنوفية والغربية بهدف تعليم السيدات المعيلات الحرف والمشغولات اليدوية لتمكينهم اقتصاديا بتوفير مصدر دخل كريم لهن.



وفى كلمته بالاحتفالية هنأ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس امناء التحالف الوطنى سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة هنئ المكرمين معربا عن امتنانه الشخصي لهم لحملهم كتاب الله فى صدورهم موضحا ان صناع الخير تكرم حفظة كتاب الله كاحد الانشطة التى تقدمها مراكز استدامة فى سبيل دعم السيدات الريفيات المعيلات من مختلف النواحي فهدف صناع الخير ليس من انشاء مراكز استدامة يتجاوز فكرة توفير مصدر دخل لسيدة معيلة الى فكرة توفير مفردات حياة كريمة لها ولاسرتها وللمجتمع المحيط بها

واعلن زمزم ان شهر رمضان الاعوام القادمة سوف يشهد تنظيم سلاسل احتفالات لتكريم حفظة القران الكريم فى القرى التى أنشأت صناع الخير بها دور لتحفيظ القرآن الكريم وكذا القري التي انشئ فيها مراكز استدامة منها قري مركز السلام بيوسف الصديق بالفيوم وقرى النوبة غرب اسوان وقرية براهيم مركز منوف بالمنوفية وحنون مركز مركز زفتى بالغربية ومراكز استدامة التى تم التخطيط لفتتحها فى قرى جديدة خلال الفترة القادمة.