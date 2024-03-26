مدمرات أمريكية ومواقع إسرائيلية.. الحوثيون يكشفون حصيلة عملياتهم خلال 72 ساعة

أعلنت الحوثيون أنهم تنفذوا 6 عمليات عسكرية خلال 72 ساعة الماضية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأشار الحوثيون إلى أنهم استهدفوا 4 سفن في أربع عمليات مشتركة منها سفينة MAERSK SARATOGA الأمريكية في خليج عدن وسفينة APL DETROIT الأمريكية في البحر الأحمر وسفينة HUANG PU البريطانية في البحر الأحمر وسفينة PRETTY LADY والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

كما شنت جماعة الحوثي، عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بجانب استهداف عدد من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.

وفي نهاية البيان؛ فقد أكد الحوثيون استمرارهم في تنفيذ العمليات العسكرية واستمرارهم في تنفيذ المزيد من العمليات ضد كافة الأهداف المعادية وتأكيداً على استمرار قرار منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطينَ المحتلة في البحرين الأحمرِ والعربي وفي المحيطِ الهندي حتى إيقافِ العُدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة