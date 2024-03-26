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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اطلاق النار وإنهاء حصار غزة

خالد بدوي ، عضو مجلس
خالد بدوي ، عضو مجلس النواب

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خطوة مهمة، رغم أنه تأخر كثيراً.

وأضاف بدوي، خلال تصريحات صحفية، أنه يجب على المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل حتي تلتزم بهذا القرار، وأن يكون هناك ضمانات بعدم شن أي هجمات أخري على المدنيين فى قطاع غزة، لافتا إلى أنه يجب أن يترافق مع وقف إطلاق النار رفع الحصار عن غزة بشكل كامل، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والمواد الأساسية للسكان المحاصرين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بذلت دور كبير جدا فى هذه القضية، حيث أنها نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي لتغيير مواقفه لصالح الشعب الفلسطيني، كما أنها مارست دورها بكل ما تملك من قوة وقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي لفرض وقف الحرب على غزة.

وأشار النائب خالد بدوي، إلى أن تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة لن يتأتى إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

خالد بدوي مجلس النواب مجلس الأمن تنسيقية شباب الاحزاب إطلاق النار غزة

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