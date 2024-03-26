عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: الخلاف يتسع بين بايدن ونتنياهو بعد قرار مجلس الأمن

صدى البلد

ساءت العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستوى جديد بعد سماح الولايات المتحدة باعتماد قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، مما أثار انتقادات لاذعة من نتنياهو، لتسجل واشنطن موقفا استثنائيا لم يسبق لإدارة أمريكية أن فعلته وإسرائيل في حالة حرب.

وأدي التحول الملحوظ في الأحداث إلى تحويل الخلاف المتزايد بين بايدن ونتنياهو إلى العلن، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وسارع مسؤولو إدارة بايدن إلى الإصرار على عدم حدوث تغيير في السياسة الأمريكية وأنهم يتطلعون إلى محادثات مستقبلية مع نتنياهو وحكومته. 

من جانبه، قال نتنياهو إن عدم استخدم واشنطن للفيتو هو “تراجع واضح” عن موقفها السابق وسيضر بجهود الحرب الإسرائيلية. وألغى نتنياهو زيارة لوفد من مسؤولين كبار إلى واشنطن. 

ويواجه بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر المقبل، ضغوطا ليس فقط من حلفاء واشنطن ولكن أيضا من عدد متزايد من زملائه الديمقراطيين لكبح جماح العدوان الإسرائيلي على غزة.

وواجه بايدن محتجين في فعالياته الانتخابية. ووضع أكثر من 100 ألف ناخب في ولاية ميشيجان على بطاقات اقتراعهم علامة "غير ملتزم بها" خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في تلك الولاية، حيث قال العديد من الناخبين الأمريكيين العرب إن بايدن خسر أصواتهم في نوفمبر المقبل. 

ودعا البعض بايدن إلى المضي قدمًا من خلال تقييد بيع الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. وتشهد إدارة بايدن انتقادات واسعة في صفوف الحزب الديمقراطي، ولدى قطاعات مختلفة من المجتمع الأمريكي بسبب موقفها الداعم لحرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل في غزة.

ورغم اتفاق الجانبين على أهداف الحرب الرئيسية، فإن نتنياهو يتخوف من توظيف إدارة بايدن لوقف إطلاق نار مؤقت لعدة أسابيع من أجل مضاعفة ضغوطها عليه وإجراء تغيير سياسي.

وتسبب موقف واشنطن بتحميل الأوساط الإسرائيلية نتنياهو وحكومته مسؤولية التدهور غير المسبوق في العلاقة مع واشنطن. وقال عضو الكنيست شيلي تال ميرون أن "إخفاق نتنياهو السياسي يضع إسرائيل أمام خطر وجودي حقيقي ويجعلها معزولة عالميا"، مضيفا أن "المسار التصادمي مع البيت الأبيض سيجلب كارثة على إسرائيل".

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء السابق إيهود باراك إن قرار مجلس الأمن يعكس أزمة عميقة مع واشنطن. كما أيدت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفي تصريحات باراك بقولها إن "وجود صدع مع واشنطن أفضل ما يمكن أن تحصل عليه حماس، ونتنياهو يقودنا لذلك".

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن امتناع واشنطن عن استخدام بطاقة صفراء تعكس الانتقادات الأمريكية المتزايدة لإسرائيل. 

ورأى مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان أن إلغاء نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن ضروري رغم أنه غير سار، معبرا عن أمله في أن تدرك واشنطن أنها ارتكبت خطأ.

بايدن نتنياهو مجلس الأمن الفيتو العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الصهيوني السابق: إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ تأسيسها بسبب نتنياهو

هاآرتس: نتنياهو يفشل مجددا.. وصبر الأمريكان نفد

تحايل وتحـ.رش.. مفاجآت عن المتهم بقتل حبيبة الشماع والسائق يرد

واشنطن بوست: الخلاف يتسع بين بايدن ونتنياهو بعد قرار مجلس الأمن

هل يجوز الاعتكاف في المنزل بدلا من المسجد لظروف العمل.. المفتي يجيب

"أبواب الخير" تقدم الدعم لـ 6 ملايين مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكولي تعاون مع "العربية للتصنيع" و"القومية للاستشعار"

سفينة غارقة تكشف أسرارا جديدة عن "مكان الموت".. ما هو وتاريخه ؟

نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري| شاهد

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ