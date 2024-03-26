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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا /الأربعاء/ طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء .

يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وسيكون هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 0.5 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 31 19
العاصمة الادارية 31 18
6 اكتوبر 31 18
بنهــــا 31 19 
دمنهور 29 18
وادى النطرون 31 18
كفر الشيخ 28 17
المنصورة 28 18 
الزقازيق 32 19 
شبين الكوم 31 17
طنطا 30 17
دمياط 27 19 
بورسعيد 30 19
الإسماعيلية 32 20
السويس 31 19
العريش 31 19
رفح 29 18
رأس سدر 30 13
نخل 32 08 
كاترين 26 08
الطور 30 17
طابا 29 15
شرم الشيخ 30 19
الاسكندرية 30 18
العلمين الجديدة 30 18
مطروح 31 17
السلوم 32 17
سيوة 32 16
رأس غارب 30 15
الغردقة 30 19
سفاجا 31 19
مرسى علم 30 20
شلاتين 29 18
حلايب 26 19
أبو رماد 28 19 
رأس حدربة 29 18
الفيوم 32 18
بني سويف 32 18
المنيا 33 17
أسيوط 32 17
سوهاج 32 18
قنا 33 19 
الأقصر 33 19
أسوان 33 20
الوادى الجديد 31 16
أبوسمبل 32 16

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 36 23
المدينة 34 21 
الرياض 28 15
المنامة 25 21
أبوظبى 25 21
الدوحة 27 19
الكويت 28 13
دمشق 22 07
بيروت 22 16
عمان 24 12
القدس 24 12
غزة 25 17
بغداد 24 12
مسقط 28 24
صنعاء 25 11
الخرطوم 37 22
طرابلس 27 15
تونس 19 11
الجزائر 17 10
الرباط 21 11
نواكشوط 33 17


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 14 05
إسطنبول 21 12
إسلام آباد 28 17
نيودلهى 36 24 
جاكرتا 32 24
بكين 20 08
كوالالمبور 35 25
طوكيو 16 08 
أثينا 23 14
روما 16 08
باريس 12 06
مدريد 11 08
برلين 19 08
لندن 09 07
مونتريال 13 05
موسكو 08 03-
نيويورك 15 09
واشنطن 13 07
أديس أبابا 24 14

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