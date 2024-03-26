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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

“أمريكا تدعم الإرهاب”.. اتهامات خطيرة من حكومة نتنياهو لـ بايدن وإدارته

صدى البلد

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن التصريحات التي خرجت من إسرائيل عقب قرار مجلس الأمن سواء من نتنياهو الذي قال في تصريحاته إن هناك تغيير في المنهجية الأمريكية مع إسرائيل وأنه يقوض تحقيق أهداف الحرب وكذلك وزير الأمن القومي الإسرائيلي هاجم بايدن بشكل شخصي وكذلك حكومة واشنطن.

وأضافت عبر رسالة على الهواء أنهم تحدثوا عن أن أمريكا تدعم الإرهاب وتقف مع العالم ضد إسرائيل وتسمح للإرهاب بإجراء عمليات ضد السامية، موضحة أنه قبل أيام قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إن الطريق الوحيد للوصول إلى صفقة هي أن تتم عبر فوهة البنادق وذلك إشارة إلى اجتياح رفح الفلسطينية.

وتابعت أنه مازالت الإمدادات العسكرية ما زالت في طريقها إلى تل أبيب رغم كل ذلك.
 

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