تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 6 سفن وغادرته 8 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم "الثلاثاء" أنه تم استقبال السفينة (SEVERNAYA ZEMLYA) التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 181 مترًا وعرضها 24 مترًا قادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ19731 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص.

وأوضح أنه تم استقبال السفينة (EDFU) التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 مترًا وعرضها 32 مترًا القادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء بلغت 18867 طنًا شملت 112 طن علف حيواني، و305 أطنان كحول، و8550 طن يوريا، و5500 طن اسمنت معبأ، و1800 طن مولاس و2600 طن بضائع متنوعة.

وتابع أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 55561 طنًا شملت 14448 طن قمح، و10399 طن خردة، و4943 طن حديد، و744 طن ذرة، و4300 طن سلاج، و999 طن خشب زان، و2100 طن كسب عباد، و3800 طن كسب فول صويا، و7455 طن سكر، و4750 طن بضائع متنوعة، و5802 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1623 طنًا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1427 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 598 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4289 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 62 ألفًا و213 طنًا.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال بمخازن القطاع الخاص 142 ألفًا و443 طنًا، منوهًا بأن 3 قطارات غادروا الميناء بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهين لصوامع شبرا والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5867 شاحنة.