لمواجهة سيمبا.. موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا ولحاق الدوليين

يتوجه لاعبو الأهلي الدوليون مباشرة من معسكر المنتخب الوطني عقب خوض مباراة كرواتيا الليلة في نهائي كأس عاصمة مصر إلي مطار القاهرة استعدادا لرحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "لاعبو الأهلي الدوليين يتوجهون إلى مطار القاهرة بعد مواجهة كرواتيا للسفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا"

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بدار السلام بتنزانيا.

