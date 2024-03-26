700 ألف دولار| شبانة: أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق، حصل على حكم قضائي ضد النادي ويريد الحصول على 700 ألف دولار، رغم المحاولات الكثيرة من جانب إدارة النادي للتفاوض مع اللاعب.

وقال "شبانة"، فى تصريحات تلفزيونية، "سبق وقولت لـ جمهور الزمالك، عليكم عدم الانسياق وراء بعض اللاعبين، فرجاني كان (بيلاعب) الجماهير، ويهاجم الإدارات، وهو رحل عن النادي بسبب الأموال".

وأضاف "فرجاني حصل على حكم ضد الزمالك بسبب قيام إدارة النادي بخصم مبلغ مالي، وكسب القضية لصالحه ويريد 700 ألف دولار".

وأكمل: "الزمالك تفاوض مع فرجاني ساسي، واللاعب رفض تخفيض مطالبه، ويخرج عبر السوشيال ميديا ليداعب الجماهير، ويؤكد بأنه زمالكاوي، ولابد أن يضع الجمهور مصلحة النادي فوق أي لاعب".

وزاد: "لماذا باع فرجاني ساسي نادي الزمالك، يجب أن يفهم ويدرك الجمهور ما فعله اللاعب، لأنه وصل لما هو عليه الآن بسبب النادي".