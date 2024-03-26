تجارة سلاح ومخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بـ43 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) .

قدرت أفعال الغسل بـ (43 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.