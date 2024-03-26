عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يترأس الاجتماع التحضيرى لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاجتماع التحضيرى لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024" بالتعاون مع مؤسسة ماونتن فيو للتنمية" بقرى حياة كريمة للفئة المستهدفة من سن 10 إلى 18 سنة.

وذلك بحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، ورضوى أحمد الرئيس التنفيذى للمؤسسة، وعلياء حمزة مدير برنامج ماونتن فيو للتنمية ، فضلاً عن مديرى التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ، ومسئولى وحدة " حياة كريمة " بديوان عام المحافظة والمحليات. 

 

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان ليوم 16 من شهر رمضان

رمضان في أسوان حاجة تانية..أطول مائدة إفطار تكفي لـ400 فرد لأهالي الحكروب

الأبطال

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على دعم المحافظة لكافة الأنشطة والمبادرات الفاعلة والتى تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية ، وبناء الإنسان المصرى بالتوازى مع توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة مصر 2030 ، وهو الذى يتطلب تحفيز أبنائنا للمشاركة فى المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية لهم ولأسرهم. 

مشيداً بدور مؤسسات المجتمع المدنى ، وجهود مؤسسة ماونتن فيو للتنمية لإطلاق مشروع " إكتشاف الأبطال 2024" ، وتنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لاكتشاف المتميزين منهم فى مجالات " الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والفنون للاعتماد عليهم فى المنافسات الدولية ، وتمثيل مصر فى مختلف المحافل المحلية والعالمية. 

ومن جانبها وجهت رضوى أحمد الشكر لمحافظ أسوان على دعمه واهتمامه وترحيبه بتنفيذ المبادرة والتى تستهدف اكتشاف الموهوبين وفقاً لمعايير محددة ، وتحقيق المستهدف منها فى القريب العاجل.

وأوضحت أن مشروع إكتشاف الأبطال وتنمية مهارات ومواهب الطلاب الذى أطلقته المؤسسة يستهدف أبناء قرى " حياة كريمة " فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان بتمويل ذاتى تنفذه المؤسسة ، ويستهدف مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية فى مدة زمنية 12 شهر ، وأن الهدف الأساسى من المشروع هو إعداد أبطال مميزين رياضياً وفنياً وتكنولوجياً ومؤثرين اجتماعيا ، وإكتشاف وزيادة مهارات الطلاب العقلية والإبداعية عن طريق إستراتيجيات وبرامج تنمية التفكير ، والأنشطة التفاعلية ، والتعلم بالممارسة ، ويتم التسجيل على لينك المؤسسة : https://mountainview.foundation/discovering-heroes-program .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

مفاجأة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن مستخدمي صوت عبد الحليم حافظ بالذكاء الاصطناعي..تفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

موضوعات متعلقة

رمضان في أسوان حاجة تانية..أطول مائدة إفطار تكفي لـ400 فرد لأهالي الحكروب

ترشيحاتنا

هل مَن مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. دار الإفتاء تجيب

4 اختصاصات للمجلس الأعلى للضرائب عقب صدور قرار جمهوري بتشكيله

موازنة 2024/2025 أمام الرئيس: 40 مليارًا لتكافل وكرامة وزيادة 30% للصحة والتعليم

الصحة العالمية: وفاة 27 طفلًا في غزة بسبب سوء التغذية

يمتلك مشوارا تاريخيا.. فيفا يجري حوارا مطولا مع أحمد حجازي

بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا.. حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية للاحتلال ب‎الجولان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان درة يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

قصة لحن جنائزي أهداه بيتهوفن لنابليون بونابرت قبل وفاته بـ17 عاما.. تفاصيل مدهشة

نشرة المرأة والصحة|نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري....مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ