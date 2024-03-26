محافظ أسوان يترأس الاجتماع التحضيرى لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024"

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاجتماع التحضيرى لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024" بالتعاون مع مؤسسة ماونتن فيو للتنمية" بقرى حياة كريمة للفئة المستهدفة من سن 10 إلى 18 سنة.

وذلك بحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، ورضوى أحمد الرئيس التنفيذى للمؤسسة، وعلياء حمزة مدير برنامج ماونتن فيو للتنمية ، فضلاً عن مديرى التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة ، ومسئولى وحدة " حياة كريمة " بديوان عام المحافظة والمحليات.

الأبطال

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على دعم المحافظة لكافة الأنشطة والمبادرات الفاعلة والتى تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية ، وبناء الإنسان المصرى بالتوازى مع توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة مصر 2030 ، وهو الذى يتطلب تحفيز أبنائنا للمشاركة فى المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية لهم ولأسرهم.

مشيداً بدور مؤسسات المجتمع المدنى ، وجهود مؤسسة ماونتن فيو للتنمية لإطلاق مشروع " إكتشاف الأبطال 2024" ، وتنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لاكتشاف المتميزين منهم فى مجالات " الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والفنون للاعتماد عليهم فى المنافسات الدولية ، وتمثيل مصر فى مختلف المحافل المحلية والعالمية.

ومن جانبها وجهت رضوى أحمد الشكر لمحافظ أسوان على دعمه واهتمامه وترحيبه بتنفيذ المبادرة والتى تستهدف اكتشاف الموهوبين وفقاً لمعايير محددة ، وتحقيق المستهدف منها فى القريب العاجل.

وأوضحت أن مشروع إكتشاف الأبطال وتنمية مهارات ومواهب الطلاب الذى أطلقته المؤسسة يستهدف أبناء قرى " حياة كريمة " فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان بتمويل ذاتى تنفذه المؤسسة ، ويستهدف مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية فى مدة زمنية 12 شهر ، وأن الهدف الأساسى من المشروع هو إعداد أبطال مميزين رياضياً وفنياً وتكنولوجياً ومؤثرين اجتماعيا ، وإكتشاف وزيادة مهارات الطلاب العقلية والإبداعية عن طريق إستراتيجيات وبرامج تنمية التفكير ، والأنشطة التفاعلية ، والتعلم بالممارسة ، ويتم التسجيل على لينك المؤسسة : https://mountainview.foundation/discovering-heroes-program .