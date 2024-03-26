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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حياة كريمة بأسوان: تكثيف الجهود وزيادة العمل للانتهاء من 27 مشروعا

صدى البلد

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ في 27 مشروعا بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة لخدمة 22 ألف من الأهالى والمواطنين موزعين على 5 قرى فرعية وتابع وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " التطويرالشامل للريف المصرى..حياة كريمة ". 

وشدد على تكثيف الجهود وزيادة فرق العمل من أجل رفع معدلات الإنجاز وتلافى جميع الملاحظات والمشكلات أولاً بأول وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية. 

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حياة كريمة 

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان تفقد 14 مشروع تم الإنتهاء منها بقرية عنيبة بنسبة 100% وبدأ تشغيلها تجريباً وتضم مشروع إنشاء محطة المياه والتى ساهمت فى دعم مياه الشرب وزيادة تدفقاتها لتغذية قرى عنيبة وأرمنا وخريت 1 و 2 بالشكل المطلوب. 

بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الشرطة ووحدة طب الأسرة ومكتب البريد، بجانب مشروعات إنشاء عدد من مدارس التعليم الأساسى والإبتدائى ، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب. 

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنية ضمن ( سكن كريم ) بإجمالى 3 عمارات حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية فيها 100%.

ولفت إلى أنه تم التشديد على الإلتزام تعليمات محافظ أسوان بضرورة وضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .

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