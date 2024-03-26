صناعة الشيوخ تحذر من عدم تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقرار مجلس الأمن

رحب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلا شهر رمضان المبارك معتبراً هذا القرار رغم تأخر صدوره بمثابة نجاح كبير للتحركات المكثفة التى قادتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بدء العدوان الاسرائيلى الوحشي والدموى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس فى السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن.



وطالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات لاجبار جيش الاحتلال على تنفيذ هذا القرار مشيراً إلى أنه من المعروف أن قرارات مجلس الأمن ملزمة بصفة عامة لأنها صادرة عن الحكومة التنفيذية للأمم المتحدة.



وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر بقيادة الرئيس السيسى مستمرة فى مواصلة دورها الريادي والتاريخي والمحورى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق حتى يتحقق حلمه فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني معرباً عن أسفه الشديد للرد السلبى من حكومة الاحتلال الاسرائيلى على قرار مجلس الأمن الدولي وإعلان عدد من حكومة الاحتلال الإسرائيلى المتطرفة عن استمرار عدوانها ضد الفلسطينيين.



وحذر المهندس محمد المنزلاوى حكومة الاحتلال الاسرائيلى من عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار فى غزة مشيراً إلى أن استمرار جيش الاحتلال فى اعتداءاته ضد الفلسطينيين ينذر بعواقب وخيمة ويهدد الأمن والسلم الدوليين خاصة بعد صدور هذا القرار من مجلس الأمن الدولي ولابد من ممارسة جميع الضغوط الدولية حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لاجبار حكومة الاحتلال لوقف العدوان على غزة خاصة هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن قرار له قوى معنوية كبيرة وايجابي لصالح القضية الفلسطينية على عكس إرادة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.