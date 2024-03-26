عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ تحذر من عدم تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقرار مجلس الأمن

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

رحب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلا شهر رمضان المبارك معتبراً هذا القرار رغم تأخر صدوره بمثابة نجاح كبير للتحركات المكثفة التى قادتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بدء العدوان الاسرائيلى الوحشي والدموى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس فى السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن.


وطالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات لاجبار جيش الاحتلال على تنفيذ هذا القرار مشيراً إلى أنه من المعروف أن قرارات مجلس الأمن ملزمة بصفة عامة لأنها صادرة عن الحكومة التنفيذية للأمم المتحدة.


وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر بقيادة الرئيس السيسى مستمرة فى مواصلة دورها الريادي والتاريخي والمحورى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق حتى يتحقق حلمه فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني معرباً عن أسفه الشديد للرد السلبى من حكومة الاحتلال الاسرائيلى على قرار مجلس الأمن الدولي وإعلان عدد من حكومة الاحتلال الإسرائيلى المتطرفة عن استمرار عدوانها ضد الفلسطينيين.


وحذر المهندس محمد المنزلاوى حكومة الاحتلال الاسرائيلى من عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار فى غزة مشيراً إلى أن استمرار جيش الاحتلال فى اعتداءاته ضد الفلسطينيين ينذر بعواقب وخيمة ويهدد الأمن والسلم الدوليين خاصة بعد صدور هذا القرار من مجلس الأمن الدولي ولابد من ممارسة جميع الضغوط الدولية حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لاجبار حكومة الاحتلال لوقف العدوان على غزة خاصة هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن قرار له قوى معنوية كبيرة وايجابي لصالح القضية الفلسطينية على عكس إرادة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

بث مباشر لـ شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال على رفح والنصيرات وخان يونس

هل يجوز إجبار الأطفـال على الصيام والصلاة؟.. المفتي يرد

أكرم توفيق: أنا أفضل ظهير أيمن في الأهلي

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل تهيئة المناخ لاجتياح رفح

عاجل.. غارة إسرائيلية على لبنان تسفر عن استشهاد وإصابة 3 أشخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

هل الحشيش السبب؟.. اعترافات مثيرة لمتهم قضيه حبيبة الشماع

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ