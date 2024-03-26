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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية تضيف ميدالية ذهبية جديدة لمصر بعد نهاية المنافسات

حبيبة حاتم
حبيبة حاتم

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر التي أقيمت بالعاصمة الغانية أكرا في إضافة ميدالية ذهبية جديدة لمصر بعد نهاية المنافسات التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 24 مارس الجاري.

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وجاءت الميدالية الذهبية التي أضيفت إلى رصيد مصر عن طريق اللاعبة حبيبة حاتم لاعبة منتخب مصر لكرة السلة 3*3 التي حصدت ذهبية التصويب من خارج القوس.

وقامت اللجنة الأولمبية المصرية ومسئولي البعثة المصرية في دورة الألعاب الافريقية بمراجعة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية وتم الافادة بأن السباق محسوب ضمن الميداليات و تم إضافة الميدالية لمصر  مع تعديل جدول الميداليات النهائي للدول المشاركة.

وبذلك يرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بغانا متوجة بـ 193 ميدالية متنوعة لتحتل المركز الأول بين الدول المشاركة في المنافسات وتتوج باللقب القاري.

وحصدت البعثة المصرية على 193 ميدالية متنوعة بواقع 103 ميدالية ذهبية و 47 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية لتؤكد على ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب.

وبهذا الحصاد الكبير من الميداليات يكون أبطال الفراعنة قد حطموا الإنجاز الذي تحقق في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها المغرب 2019 حينما توجت البعثة المصرية بـ 94 ميدالية ذهبية مقابل 103 ميدالية ذهبية في النسخة الحالية من دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في غانا.

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.

ميدالية ذهبيه

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