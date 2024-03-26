ريتا حرب: مروحتش لطبيب نفسي في أزماتي ومنتظرة الوقت المناسب

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إنها لم تذهب في فترات سابقة لطبيب نفسي لكي يعالجها ويحل مشكلاتها وأزماتها التي مرت بها طوال حياتها، مشيرة إلى المراحل المختلفة من وفاة والدها وطلاقها عقب وفاة والدها مباشرة.

وأوضحت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها فكرت الذهاب لطبيب نفسي بعد تعرضها لحادث ما، ولكن غير قادرة على الجلوس أمام شخص وتحكي له كافة تفاصيل حياتها، موضحة أنها بحاجة لهذا لأنها مرت بالعديد من التفاصيل المهمة في حياتها.

وأكدت أنها من الممكن أن تذهب لطبيب نفسي لكي تتخطى الأزمات والصعوبات التي تمر بها ولكن سيكون في التوقيت المحدد.