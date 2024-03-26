يشبه الأوكليزر.. يسري الفخراني يلتقي بأشهر عازف قانون بالوطن العربي

قال ناصف عازف القانون إنه بدأ العزف منذ أكتر من ٢٧ عاما، لافتا انه مصنع للقانون ومن اكبر صنايعية أله القانون في العالم العربي كله، والكثير من الدول تطلب منه القانون.



وأوضح ناصف خلال لقائه مع الإعلامي يسري الفخراني، ببرنامج باب رزق، المذاع على فضائية الدي ام سي، ان بعض الأشخاص بكون لبدهم مواصفات خاصة بالقانون بعضها في الشكل والاخري في الصوت، فبعض العازفين يطلبون لمعان الأوتار الخاصة بالأماكن الحادة بالقانون وهذا يعتمد على الدواقيس " بيت الصوت" وهذا ما يتحكم في مسار الصوت.

شكل القانون شبه المنحرف يعطيه شكل “ الاوكليزر”



وكشف عازف القانون أن كل زاوية ميل ونوع خشب داخل القانون لان داخل القانون به مسار للصوت، فزويات الميل مع شكل القانون شبه المنحرف يعطيه شكل " الاوكليزر".