عازف قانون يعزف مقطوعات لمحمد عبد الوهاب وكوكب الشرق

قال ناصف عازف القانون إن لقاء محمد عبد الوهاب مع كوكب الشرق ام كلثوم "لقاء مرعب" فالجميع يستمتع إلى مزيكا بتفكيرعبد الوهاب وبأداء أم كلثوم.



وأوضح ناصف خلال حواره مع الإعلامي يسري الفخراني، ببرنامج باب رزق، الذي يذاع على قناة دي إم سي، أن مزيكا عبد الوهاب تأخذ وقت طويل ويصفق لها الجمهور من قوتها جمالها نظرا للموسيقي الصافية القوية المتميزة.

وأضاف أن التعلم عند الطفل اسرع بكثير من الكبار، لافتا إلى أنه يعلم بناته العزف، قائلا: حظي سيئ أنني لم التقي مع الموسيقار عمار الشريعي فى عمل واحد.

وقال ناصف عازف القانون إنه بدأ العزف منذ أكتر من ٢٧ عاما، لافتا إلى أنه من أكبر صنايعية آلة القانون في العالم العربي كله، والكثير من الدول تطلب منه القانون.



وأردف ناصف، أن بعض الأشخاص يكون لديهم مواصفات خاصة بالقانون بعضها في الشكل والأخرى في الصوت، فبعض العازفين يطلبون لمعان الأوتار الخاصة بالأماكن الحادة بالقانون وهذا يعتمد على الدواقيس "بيت الصوت" وهذا ما يتحكم في مسار الصوت.

شكل القانون شبه المنحرف يعطيه شكل “ الاوكليزر”



وكشف عازف القانون أن كل زاوية ميل ونوع خشب داخل القانون لأن داخل القانون به مسار للصوت.