لم ترحمه قسوة الظروف.. عمرو الليثي يمنح شابا عاطلا 5 آلاف جنيه

التقى الإعلامي عمرو الليثي بشاب يدعي سيد، ويبلغ من العمر ال ٢٥ عام، ولكنه يعاني من أمراض كبيرة، ولايعمل، مؤكدا ان والده هو من ينفق عليه ويتركه أخيه يوميا من الساعة التاسعة صباحا الى العاشرة مساءا.



وأكد سيد خلال لقائه الإعلامي عمرو الليثي به ببرنامج واحد من الناس، الذي يذاع على فضائية الحياة بانه لا احد ينفق عليه قائلا:" عند الله" .



وأوضح الشاب سيد للإعلامي انه فقد خمسه جنيهات على الأرض ويريد ان يشتري بيهما الطماطم، موضحا أن ابيه وامه على قيد الحياة.



وفاجئ الإعلامي عمرو الليثي الشاب سيد خمسة الألف جنية من برنامج "واحد من الناس".